Результативная передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.
В составе победителей забивали Ондржей Палат (дубль на 5-й и 10-й минутах матча), Кори Перри (18), Брейден Пойнт (22), Пэт Марун (33), Пьер-Эдуар Белльмар (41) и Алекс Килорн (53). У хозяев заброшенными шайбами отметились Дин Кукан (21) и Густав Нюквист (25).
Андрей Василевский совершил 20 сейвов. На счету Михаила Сергачёва одна результативная передача, но коэффициент полезности «-1». В составе соперников другой российский хоккеист Владислав Гавриков тоже отметился результативной передачей и также имеет на своём счету коэффициент полезности «-1». Ту же цифру заработал и Егор Чинахов.
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