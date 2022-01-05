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Результативная передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Коламбус»

Результативная передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе победителей забивали Ондржей Палат (дубль на 5-й и 10-й минутах матча), Кори Перри (18), Брейден Пойнт (22), Пэт Марун (33), Пьер-Эдуар Белльмар (41) и Алекс Килорн (53). У хозяев заброшенными шайбами отметились Дин Кукан (21) и Густав Нюквист (25).

Андрей Василевский совершил 20 сейвов. На счету Михаила Сергачёва одна результативная передача, но коэффициент полезности «-1». В составе соперников другой российский хоккеист Владислав Гавриков тоже отметился результативной передачей и также имеет на своём счету коэффициент полезности «-1». Ту же цифру заработал и Егор Чинахов.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Пойнт, Хедман) – 04:53' (5x4)   0:2 Палат (Макдона, Пойнт) – 09:30' (5x5)   0:3 Перри (Марун, Сергачёв) – 17:27' (5x4)   1:3 Кукан (Нюквист, Боквист) – 20:37' (5x5)   1:4 Пойнт (Фут, Палат) – 21:36' (5x5)   2:4 Нюквист (Пик, Гавриков) – 24:16' (5x5)   2:5 Марун (Перри, Чирелли) – 32:19' (5x4)   2:6 Белльмар (Рутта) – 40:36' (5x5)   2:7 Киллорн (Чирелли, Стэмкос) – 52:20' (5x5)
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