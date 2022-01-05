Результативная передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.



В составе победителей забивали Ондржей Палат (дубль на 5-й и 10-й минутах матча), Кори Перри (18), Брейден Пойнт (22), Пэт Марун (33), Пьер-Эдуар Белльмар (41) и Алекс Килорн (53). У хозяев заброшенными шайбами отметились Дин Кукан (21) и Густав Нюквист (25).



Андрей Василевский совершил 20 сейвов. На счету Михаила Сергачёва одна результативная передача, но коэффициент полезности «-1». В составе соперников другой российский хоккеист Владислав Гавриков тоже отметился результативной передачей и также имеет на своём счету коэффициент полезности «-1». Ту же цифру заработал и Егор Чинахов.