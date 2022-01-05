Голкипер «Филадельфии» высказался на тему коронавируса среди игроков НХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт прокомментировал участившиеся случаи положительных тестов на коронавирус среди игроков Национальной хоккейной лиги.

«Ребята сдают положительный результат теста без каких-либо симптомов, даже лёгких. Лига должна найти способ изменить это. Либо мы будем продолжать играть в сокращённом формате весь сезон, либо игры будут откладываться. Я думаю, что это проблема. Это нужно изменить», – цитирует Харта журналист Джордан Холл в «Твиттере».

Напомним, последний матч «Филадельфия» проводила с «Анахайм Дакс», где уступила сопернику со счётом 1:4. В этой встрече «Дакс» прервали четырёхматчевую серию поражений, «Флайерз», наоборот, увеличили свою серию без побед до трёх матчей кряду.