Голкипер «Филадельфии» высказался на тему коронавируса среди игроков НХЛ
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Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт прокомментировал участившиеся случаи положительных тестов на коронавирус среди игроков Национальной хоккейной лиги.
«Ребята сдают положительный результат теста без каких-либо симптомов, даже лёгких. Лига должна найти способ изменить это. Либо мы будем продолжать играть в сокращённом формате весь сезон, либо игры будут откладываться. Я думаю, что это проблема. Это нужно изменить», – цитирует Харта журналист Джордан Холл в «Твиттере».
Напомним, последний матч «Филадельфия» проводила с «Анахайм Дакс», где уступила сопернику со счётом 1:4. В этой встрече «Дакс» прервали четырёхматчевую серию поражений, «Флайерз», наоборот, увеличили свою серию без побед до трёх матчей кряду.
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