Светлов: наилучший потенциал побороться с «Динамо» за чемпионство на Западе — у ЦСКА и СКА

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о турнирном положении в таблице Западной конференции КХЛ.
«Очень рад за родное московское «Динамо», которое благодаря победе над «Локомотивом» первым в конференции забронировало за собой место в плей-офф. «Динамо» в последние годы прогрессирует, в этом чемпионате сделан качественный шаг вперёд.
Что касается «Локомотива», то проблема команды прежняя – меньше всех заброшенных шайб среди всех кубковых клубов Запада. На мой взгляд, здесь ситуация чем-то похожа на ту, что в Екатеринбурге. «Локомотив» имеет все возможности больше играть в атаку. Только вот в такой наступательной стихии будет раскрываться и многочисленная молодёжь Ярославля.
Способен ли он вмешаться в борьбу за чемпионство на Западе? В олимпийские сезоны трудно делать прогнозы, поскольку многие ведущие игроки КХЛ – дай бог – поедут в Пекин, что так или иначе отразится весной на их личной и командной форме. Но пока ситуация складывается так, что наилучший потенциал побороться с «Динамо» за чемпионский титул на Западе у двух армейских клубов – СКА и ЦСКА», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
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