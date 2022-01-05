Анисимов сделал первый дубль в КХЛ, сумев спасти «Локомотив» от поражения в основное время

Сегодня, 5 января, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).



На 31-й минуте ярославцы в большинстве отыграли одну шайбу усилиями Артёма Анисимова, забившего после передач Рида Буше и Алексея Марченко, а на 59-й гости сняли вратаря и сравняли счёт благодаря голу Анисимова с передач Алексея Марченко и Рида Буше.



Этот дубль стал для Анисимова первым в КХЛ. По истечении 60 минут счёт в матче был равным – 3:3. Таким образом, ярославцы сумели набрать очко, переведя игру в овертайм.