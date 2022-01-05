Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» обыграл «Локомотив», забив на 11-й секунде овертайма

«Трактор» обыграл «Локомотив», забив на 11-й секунде овертайма
Комментарии

Сегодня, 5 января, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2).

На 14-й минуте Теэму Пулккинен вывел челябинцев вперёд, реализовав большинство. На 21-й минуте Томаш Гика увеличил преимущество хозяев с передач Лукаша Седлака и Сергея Телегина.

На 31-й минуте ярославцы в большинстве отыграли одну шайбу усилиями Артёма Анисимова, забившего после передач Рида Буше и Алексея Марченко, а на 43-й Рид Буше в формате 5х4 сравнял счёт. Ему ассистировали Анисимов и Артур Каюмов.

На 48-й минуте Андрей Стась вновь вывел «Трактор» вперёд. Ему ассистировал Виталий Крацов. На 59-й гости сняли вратаря и сравняли счёт, благодаря голу Артёма Анисимова с передач Алексея Марченко и Рида Буше.

На 11-й секунде овертайма Лукаш Седлак принёс «Трактору» победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 12:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Пулккинен – 13:18' (5x4)   2:0 Гика (Седлак, Телегин) – 20:26' (5x5)   2:1 Анисимов (Буше, Марченко) – 30:14' (5x4)   2:2 Буше (Анисимов, Каюмов) – 42:35' (5x4)   3:2 Стась (Кравцов) – 48:36' (5x5)   3:3 Анисимов (Марченко, Буше) – 58:04' (6x5)   4:3 Седлак (Гика, Бэйлен) – 60:08' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022