«Трактор» обыграл «Локомотив», забив на 11-й секунде овертайма

Сегодня, 5 января, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2).



На 14-й минуте Теэму Пулккинен вывел челябинцев вперёд, реализовав большинство. На 21-й минуте Томаш Гика увеличил преимущество хозяев с передач Лукаша Седлака и Сергея Телегина.



На 31-й минуте ярославцы в большинстве отыграли одну шайбу усилиями Артёма Анисимова, забившего после передач Рида Буше и Алексея Марченко, а на 43-й Рид Буше в формате 5х4 сравнял счёт. Ему ассистировали Анисимов и Артур Каюмов.



На 48-й минуте Андрей Стась вновь вывел «Трактор» вперёд. Ему ассистировал Виталий Крацов. На 59-й гости сняли вратаря и сравняли счёт, благодаря голу Артёма Анисимова с передач Алексея Марченко и Рида Буше.



На 11-й секунде овертайма Лукаш Седлак принёс «Трактору» победу.