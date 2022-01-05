Фридман — о Василевском: трудно выиграть MVP, когда ты не Макдэвид, Драйзайтль или Овечкин

Известный инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Трудно выиграть MVP, когда тебя зовут не Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Александр Овечкин, Остон Мэттьюс или Натан Маккиннон, но не уверен, что кто-то более ценен для их команды, чем Андрей Василевский для «Тампы». Когда он вне игры, у других появляется ещё больше возможностей для этого», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Кубка Стэнли «Тампа» стала победителем. В финале турнира «Лайтнинг» обыграли «Монреаль Канадиенс», а Василевский получил награду самого ценного игрока плей-офф НХЛ – «Конн Смайт Трофи».

В прошедшем матче с «Коламбусом» Андрей Василевский совершил 20 сейвов.