В КХЛ объяснили решение не отменять матч «Барыса» из-за режима ЧП в Нур-Султане

Континентальная хоккейная лига прокомментировала решение не отменять матч между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом», который должен состояться в столице Казахстана. Сейчас в Нур-Султане введён режим чрезвычайного положения.
«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — говорится в сообщении.
Напомним, в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» был невозможен. Лига попросила болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания.
- 5 января 2022
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