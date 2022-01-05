Миронов — о матче с «Сибирью»: должен был играть Данск, но с утра у него было недомогание

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (2:1 Б).



«Очень тяжело для нас сегодня складывалась встреча все 60 минут. Но ребята дотерпели. Это наша первая встреча после перерыва. Тяжело, где-то игровой темп сбивался. Но отдам должное: ребята молодцы, выиграли, два очка забрали.



Переиграли тактически? Мы перед каждым матчем с любой командой разбираем соперника полностью. Команду мы знаем. «Сибирь» — системная команда. Хорошо играет в средней зоне, оборону держит в своей зоне, пытается играть на контратаках. Мы это всё разобрали, донесли до ребят. Определили план на игру, они его выполнили, выдержали. Где-то, может быть, тяжело было физически. Но по самоотдаче и желанию нет вопросов. Поэтому: конечно, разбирали.



Как определяли вратаря на матч? Есть тренер вратарей, с которым мы общаемся. В принципе, сегодня должен был играть Данск, но с утра он почувствовал лёгкое недомогание. Пришлось ставить Красикова на игру. Но у нас нет первого или второго номера, у нас два хороших вратаря. На обоих мы всегда рассчитываем. А для Красикова это была дополнительная мотивация. Он играл в команде «Сибирь». Но опять же — мы не выделяем никого поимённо. Сегодня играла команда, все 22 человека», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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