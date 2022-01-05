Крикунов: Роман Ротенберг давно работает в СКА. Все решения в основном принимает он

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:6).



«Мы настраивались на игру, но, к сожалению, пропустили в первой смене. Дали возможность сыграть нашему вратарю Эриксу Витолсу, но после четырёх шайб его пришлось заменить. Он пропустил необязательные голы. Решили дать отдохнуть Юлиусу Гудачеку, но в итоге он сыграл половину матча. Результат не устраивает, но доволен тем, какую работу мы проделали.



С вратарями всё ясно. Хорошо, что забили в большинстве четыре шайбы. Мы много занимаемся численным неравенством, составили бригады. Конечно, не без везения. Редко бывает, когда забивают столько голов в одном матче в большинстве.



Во втором звене у нас играет уфимский воспитанник Арсен Хисамутдинов? Молодой и перспективный, только появился. У него неплохое понимание игры. Он за океаном потерял время. Ему надо много работать.



Нет ли у клуба желания избавиться от иностранцев и играть своими воспитанниками? По-разному. Когда есть свои игроки, то можно играть. В Латвии много хоккеистов уезжают за океан, они не подписывают профессиональные контракты, уезжают учиться. Мы много ребят теряем.



Почему решил поздравить Романа Ротенберга с назначением на должность главного тренера? Он давно работает в клубе. Насколько мы знаем, все решения в основном принимает Роман», — приводит слова Крикунова «Горобзор.ру».

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