«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в матче с 10 голами

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:4 (2:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Томи Лямся.
На 2-й минуте Теэму Хартикайнен вывел уфимцев вперёд. На 12-й минуте Филип Ларсен увеличил преимущество «Салавата». На 19-й минуте Николай Елисеев отыграл одну шайбу. За три секунды до конца первого периода Кристапс Зиле сравнял счёт. На 16-й секунде второго игрового отрезка Ларсен оформил дубль. На 25-й минуте Данил Алалыкин с передачи Данила Башкирова забросил четвёртую шайбу в ворота рижан. На экваторе третьего периода Алалыкин оформил дубль. На 52-й минуте забил Виктор Тихонов. В концовке матча дважды забил Эмиль Пуарье.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 8 января в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». Рижское «Динамо» 7 января дома встретится с «Автомобилистом».
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