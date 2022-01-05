Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в матче с 10 голами

«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» в матче с 10 голами
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:4 (2:2, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 4
Динамо Р
Рига
1:0 Хартикайнен (Гранлунд, Кадейкин) – 01:10' (5x4)   2:0 Ларсен (Гранлунд, Хартикайнен) – 11:41' (5x5)   2:1 Елисеев (Мейя, Червены) – 18:56' (5x4)   2:2 Зиле (Елисеев, Червены) – 19:57' (5x4)   3:2 Ларсен (Гранлунд, Панин) – 20:16' (5x5)   4:2 Алалыкин (Башкиров) – 24:52' (5x5)   5:2 Алалыкин (Башкиров) – 49:05' (5x5)   6:2 Тихонов (Гранлунд) – 51:00' (5x5)   6:3 Пуарье (Зиле, Елисеев) – 56:05' (5x4)   6:4 Пуарье (Елисеев, Фрейбергс) – 57:55' (5x4)

На 2-й минуте Теэму Хартикайнен вывел уфимцев вперёд. На 12-й минуте Филип Ларсен увеличил преимущество «Салавата». На 19-й минуте Николай Елисеев отыграл одну шайбу. За три секунды до конца первого периода Кристапс Зиле сравнял счёт. На 16-й секунде второго игрового отрезка Ларсен оформил дубль. На 25-й минуте Данил Алалыкин с передачи Данила Башкирова забросил четвёртую шайбу в ворота рижан. На экваторе третьего периода Алалыкин оформил дубль. На 52-й минуте забил Виктор Тихонов. В концовке матча дважды забил Эмиль Пуарье.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 8 января в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». Рижское «Динамо» 7 января дома встретится с «Автомобилистом».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022