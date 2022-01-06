Звезда «Колорадо» Маккиннон считает, что Леброн Джеймс мог бы стать хорошим хоккеистом

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон ответил на несколько вопросов в рамках блица, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги.



Форвард рассказал, что из спортсменов, не выступающих в НХЛ, хорошим хоккеистом мог бы стать баскетболист Леброн Джеймс, играющий в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс».



Кроме того, Маккиннон сообщил, что его любимым супергероем является Супермен.

В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей и набрал в них 28 очков: забросил три шайбы и отдал 25 результативных передач.



После 29 матчей «Колорадо Эвеланш» с 40 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.