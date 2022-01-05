Эффектный гол Макара в овертайме. Видео

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, победу в овертайме одержали гости.

На третьей минуте овертайма защитник «Колорадо» Кейл Макар забросил эффектную шайбу и принёс своей команде победу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

23-летний защитник «Эвеланш» в этом сезоне забросил уже 14 шайб, также на его счету 14 голевых передач.

«Колорадо Эвеланш» выиграл 8 из 10 последних матчей, 7 января команда примет «Виннипег Джетс», встреча начнётся в 05:00 мск.