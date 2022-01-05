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Эффектный гол Макара в овертайме. Видео

Эффектный гол Макара в овертайме. Видео
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, победу в овертайме одержали гости.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джонсон (Кадри) – 07:43' (5x5)   0:2 Ньюхук (Обе-Кюбель) – 13:54' (5x5)   1:2 Тэйвз (Энтвистл, Джонс) – 24:47' (5x5)   2:2 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 42:18' (5x3)   3:2 Дебринкэт (Кейн, Строум) – 42:58' (5x4)   3:3 Джонсон (Бураковски, Кадри) – 51:44' (5x5)   3:4 Макар (Маккиннон, Ландеског) – 62:38' (3x3)

На третьей минуте овертайма защитник «Колорадо» Кейл Макар забросил эффектную шайбу и принёс своей команде победу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

23-летний защитник «Эвеланш» в этом сезоне забросил уже 14 шайб, также на его счету 14 голевых передач.

«Колорадо Эвеланш» выиграл 8 из 10 последних матчей, 7 января команда примет «Виннипег Джетс», встреча начнётся в 05:00 мск.

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