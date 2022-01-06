Максим Гончаров выбыл на три недели. Он сыграл за «Сибирь» 2 минуты и 8 секунд

Защитник «Сибири» Максим Гончаров получил травму в матче со «Спартаком» и выбыл на три недели, сообщает официальный сайт новосибирского клуба. Хоккеист проводил дебютный матч за «Сибирь» и провёл на льду две минуты и восемь секунд.

В текущем сезоне Максим провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. 10 из них он сыграл за омский «Авангард». Всего в активе у хоккеиста 427 матчей в регулярных чемпионат КХЛ, где он набрал 91 очко: забросил 30 шайб и отдал 61 результативную передачу, а также 73 матча в розыгрыше Кубка Гагарина, где он заработал 7 (4+3) баллов.



«Сибирь» после 46 матчей набрала 53 очка и сейчас занимает шестое место в таблице Восточной конференции.