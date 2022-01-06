Нюландер: Михеев просто летает по льду. Здорово, что он вернулся

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) оценил игру российского форварда Ильи Михеева.



«Он просто летает по льду. В прошлом сезоне у него было так много моментов.



У него невероятный бросок, и сейчас реализация его не подводит. Здорово, что он вернулся», – цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Михеев стал лучшим игроком встречи, забросивший победную шайбу при счёте 2:2. Он провёл на льду 14 минут и 5 секунд, и завершил встречу с показателем полезности «0». Эта встреча стала для него лишь третьей в текущем сезоне, в них он отметился тремя заброшенными шайбами. Начало сезона игрок пропустил из-за травмы.