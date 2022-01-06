В «Салавате Юлаеве» вспышка коронавируса, матч с «Йокеритом», скорее всего, не состоится

Как стало известно «Чемпионату», в «Салавате Юлаеве» произошла вспышка коронавируса, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», скорее всего, не состоится.
Команда перед вылетом в Хельсинки прошла тестирование, по результатам которого заметно увеличилось количество положительных тестов на коронавирус. Ранее сообщалось, что в уфимском клубе три хоккеиста сдали положительный ковид-тест.
Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Йокеритом» должен был пройти в субботу, 8 января, на стадионе «Хартвалл-Арена».
«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 матчей. В следующей встрече по расписанию уфимцы должны сыграть в гостях с рижским «Динамо» (10 января, 20:30 мск).
- 6 января 2022
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