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Главный тренер «Тампы» подтвердил участие Кучерова в предстоящем матче с «Калгари»

Главный тренер «Тампы» подтвердил участие Кучерова в предстоящем матче с «Калгари»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Джо Смит, 28-летний форвард появится на льду во встрече, которая пройдёт в пятницу, 7 января, на стадионе «Амали-Арена» в Тампе. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.

«Я ожидаю, что он сыграет. Он готов к работе», — заявил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Этот матч станет для Кучерова первым с 16 октября, когда он не сумел продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 49 очков после 35 матчей.

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