Берюбе: Тарасенко проводит потрясающий сезон. На его счету могло быть на 6-7 голов больше
Поделиться
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского нападающего клуба Владимира Тарасенко.
«В этом чемпионате он действительно играет очень хорошо. Это подтверждает как статистика, так и в целом его игра. При этом на его счету уже легко могло быть на шесть-семь голов больше. То есть я считаю, что он вполне мог бы к этому моменту забросить минимум 20 шайб. Он проводит потрясающий сезон», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего россиянина 34 проведённых встречи, в которых он забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности «+3». «Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 34 матчей.
Комментарии
- 6 января 2022
-
20:52
-
20:30
-
20:06
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:27
-
17:56
-
17:30
-
17:11
-
16:33
-
16:21
-
15:52
-
15:29
-
14:33
-
14:18
-
13:10
-
13:01
-
11:46
-
11:32
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:24
-
07:55
-
07:45
-
07:33
Партнерский контент