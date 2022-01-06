Берюбе: Тарасенко проводит потрясающий сезон. На его счету могло быть на 6-7 голов больше

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского нападающего клуба Владимира Тарасенко.



«В этом чемпионате он действительно играет очень хорошо. Это подтверждает как статистика, так и в целом его игра. При этом на его счету уже легко могло быть на шесть-семь голов больше. То есть я считаю, что он вполне мог бы к этому моменту забросить минимум 20 шайб. Он проводит потрясающий сезон», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего россиянина 34 проведённых встречи, в которых он забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности «+3». «Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 34 матчей.