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Берюбе: Тарасенко проводит потрясающий сезон. На его счету могло быть на 6-7 голов больше

Берюбе: Тарасенко проводит потрясающий сезон. На его счету могло быть на 6-7 голов больше
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре российского нападающего клуба Владимира Тарасенко.

«В этом чемпионате он действительно играет очень хорошо. Это подтверждает как статистика, так и в целом его игра. При этом на его счету уже легко могло быть на шесть-семь голов больше. То есть я считаю, что он вполне мог бы к этому моменту забросить минимум 20 шайб. Он проводит потрясающий сезон», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего россиянина 34 проведённых встречи, в которых он забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности «+3». «Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 34 матчей.

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