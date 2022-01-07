Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Денис Гурьянов забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Флоридой»

Денис Гурьянов забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Флоридой»
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт второй период. В счёте ведут гости – 3:2.

В самом начале второго периода, на 22-й минуте, российскому нападающему хозяев Денису Гурьянову удалось сравнять счёт в матче. Россиянину ассистировали Джейми Бенн и Миро Хейсканен.

Через 3 минуты гостей вновь вывел вперёд Патрик Хёрнквист благодаря передачам Густава Форслинга и Радко Гудаса.

В текущем сезоне НХЛ у Гурьянова 29 сыгранных матчей, пять заброшенных шайб и 6 передач партнёрам на гол. Всего в НХЛ у хоккеиста 170 игр, 38 голов и 36 результативных передач.

Новость по теме
Гурьянов — первая звезда матча «Далласа» и «Миннесоты». Капризов — третья
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022