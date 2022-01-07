Денис Гурьянов забросил пятую шайбу в сезоне в матче с «Флоридой»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости идёт второй период. В счёте ведут гости – 3:2.
В самом начале второго периода, на 22-й минуте, российскому нападающему хозяев Денису Гурьянову удалось сравнять счёт в матче. Россиянину ассистировали Джейми Бенн и Миро Хейсканен.
Через 3 минуты гостей вновь вывел вперёд Патрик Хёрнквист благодаря передачам Густава Форслинга и Радко Гудаса.
В текущем сезоне НХЛ у Гурьянова 29 сыгранных матчей, пять заброшенных шайб и 6 передач партнёрам на гол. Всего в НХЛ у хоккеиста 170 игр, 38 голов и 36 результативных передач.
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