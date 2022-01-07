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Гол и две передачи Гурьянова позволили «Далласу» победить «Флориду»

Гол и две передачи Гурьянова позволили «Далласу» победить «Флориду»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Победу одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.

В составе победителей забивали россиянин Денис Гурьянов, Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. У гостей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (дважды), Патрик Хёрнквист, Маккензи Уигар и Джонатан Юбердо.

Также на счету Гурьянова две голевые передачи.

В матче принимал участие 42-летний канадский нападающий «Флориды» Джо Торнтон. Эта игра для форварда стала 1700-й в карьере в НХЛ.

Джо — лишь 6-й игрок в истории лиги, преодолевший эту отметку. До него это удавалось Патрику Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марку Мессье (1756), Яромиру Ягру (1733) и Рону Фрэнсису (1731).

Всего у хоккеиста 429 заброшенных шайб и 1106 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 5
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Юбердо, Экблад) – 08:27' (5x4)   1:1 Раффль (Клингберг, Факса) – 12:53' (5x5)   1:2 Барков (Экблад, Лунделль) – 20:18' (4x5)   2:2 Гурьянов (Бенн, Хейсканен) – 21:46' (5x4)   2:3 Хёрнквист (Форслинг, Гудас) – 24:07' (5x5)   3:3 Робертсон (Клингберг, Павелски) – 33:10' (5x5)   4:3 Сегин (Гурьянов) – 33:38' (5x5)   4:4 Уигар (Луостаринен, Хёрнквист) – 37:17' (5x5)   5:4 Бенн (Гурьянов) – 46:26' (5x5)   5:5 Юбердо (Экблад, Барков) – 59:31' (6x5)   6:5 Робертсон – 65:00' (ПБ)
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