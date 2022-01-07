Гол и две передачи Гурьянова позволили «Далласу» победить «Флориду»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Победу одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.



В составе победителей забивали россиянин Денис Гурьянов, Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. У гостей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (дважды), Патрик Хёрнквист, Маккензи Уигар и Джонатан Юбердо.



Также на счету Гурьянова две голевые передачи.



В матче принимал участие 42-летний канадский нападающий «Флориды» Джо Торнтон. Эта игра для форварда стала 1700-й в карьере в НХЛ.



Джо — лишь 6-й игрок в истории лиги, преодолевший эту отметку. До него это удавалось Патрику Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марку Мессье (1756), Яромиру Ягру (1733) и Рону Фрэнсису (1731).



Всего у хоккеиста 429 заброшенных шайб и 1106 результативных передач.