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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Бостон Брюинз» (3:2), российский форвард Кирилл Капризов забросил одну шайбу, а также получил травму.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Холл (Райлли, Хаула) – 06:35' (4x3)   1:1 Капризов (Цуккарелло, Фиала) – 15:25' (5x3)   1:2 Штурм (Бродин, Дьюар) – 16:48' (5x4)   1:3 Болди (Фолиньо, Бродин) – 32:26' (5x5)   2:3 Маршан (Бержерон, Грызлик) – 35:35' (5x4)

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2. Форвард «акул» Александр Барабанов сделал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ньето (Кольяно, Бонино) – 12:27' (5x5)   0:2 Майер (Гертл, Ферраро) – 13:44' (5x5)   0:3 Гертл (Барабанов) – 17:24' (5x5)   1:3 Скиннер (Олофссон) – 27:56' (5x5)   2:3 Гиргенсонс (Томпсон, Далин) – 58:14' (6x4)

«Питтсбург Пингвинз» крупно обыграл «Филадельфию Флайерз» (6:2). Нападающий «пингвинов» Брайан Раст оформил дубль, клуб одержал 10-ю победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Летанг, Кросби) – 12:21' (5x4)   0:2 Раст (Родригес, Летанг) – 14:55' (4x4)   0:3 Гюнцель (Летанг, Дюмулен) – 16:16' (5x5)   1:3 Аткинсон (Фараби, Лотон) – 28:10' (5x5)   1:4 Родригес (Капанен) – 48:50' (5x5)   1:5 Гюнцель (Кросби, Раст) – 50:20' (5x5)   1:6 Бойл (Марино) – 51:51' (4x5)   2:6 Линдблом (Фрост, Макьюэн) – 53:00' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Защитник «мундиров» Владислав Гавриков сделал голевой пас, форвард Егор Чинахов результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Татар (Братт, Хьюз) – 00:51' (5x5)   1:1 Доми (Гавриков, Силлинджер) – 04:54' (5x5)   2:1 Братт (Хьюз, Бастиан) – 41:16' (5x4)   3:1 Хьюз (Татар, Грейвз) – 58:40' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. Форвард «молний» Никита Кучеров вернулся в строй и отдал две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Перри (Белльмар, Хедман) – 32:21' (5x5)   2:0 Пойнт (Кучеров, Макдона) – 42:52' (5x5)   3:0 Палат (Кучеров) – 50:10' (5x5)   4:0 Киллорн (Стэмкос, Макдона) – 50:24' (5x5)   4:1 Дюбе (Монахан, Чюлингтон) – 55:54' (5x5)

«Аризона Койотс» в результативном матче обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:4. «Индейцы» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Мэйо (Гостисбер, Гальченюк) – 03:16' (5x5)   2:0 Ларссон (Мозер, Гостисбер) – 19:06' (5x5)   2:1 Дак (Курашев, Мёрфи) – 21:01' (5x5)   2:2 Энтвистл (Тэйвз, де Хаан) – 25:24' (5x5)   3:2 Бойд (Кессел, Мозер) – 29:56' (5x4)   4:2 Келлер (Бойд) – 43:10' (5x5)   5:2 Ларссон (Бойд, Кессел) – 44:01' (5x4)   5:3 Тэйвз (Маккейб, Стиллман) – 46:29' (5x5)   5:4 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 53:21' (5x4)   6:4 Ларссон (Круз, Келлер) – 59:31' (en)

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» (7:1). Хет-трик на счету шведского форварда Габриэля Ландескога. Нападающий «Виннипега» Евгений Свечников провёл на льду 10.39, заработав показатель полезности "-2".

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Копп, Пионк) – 02:56' (5x4)   1:1 Кадри (Джонсон, Бураковски) – 16:20' (5x5)   2:1 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 25:20' (5x4)   3:1 Рантанен (Маккиннон) – 30:28' (5x5)   4:1 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 35:21' (5x5)   5:1 Маккиннон (Жирар, Байрэм) – 52:17' (5x5)   6:1 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 57:10' (5x4)   7:1 Байрэм (Джонсон, Бураковски) – 59:49' (5x4)

«Даллас Старз» в серии буллитов переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5. Российский форвард «звёзд» Денис Гурьянов забил гол и отдал две результативных передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 5
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Юбердо, Экблад) – 08:27' (5x4)   1:1 Раффль (Клингберг, Факса) – 12:53' (5x5)   1:2 Барков (Экблад, Лунделль) – 20:18' (4x5)   2:2 Гурьянов (Бенн, Хейсканен) – 21:46' (5x4)   2:3 Хёрнквист (Форслинг, Гудас) – 24:07' (5x5)   3:3 Робертсон (Клингберг, Павелски) – 33:10' (5x5)   4:3 Сегин (Гурьянов) – 33:38' (5x5)   4:4 Уигар (Луостаринен, Хёрнквист) – 37:17' (5x5)   5:4 Бенн (Гурьянов) – 46:26' (5x5)   5:5 Юбердо (Экблад, Барков) – 59:31' (6x5)   6:5 Робертсон – 65:00' (ПБ)

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. На счету нападающего «рыцарей» Евгения Дадонова один голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Смит, Руа) – 18:35' (5x4)   1:1 Крайдер (Зибанеджад, Какко) – 20:52' (5x5)   2:1 Стоун (Дадонов, Стивенсон) – 28:14' (5x5)   3:1 Янмарк (Колесар, Хаттон) – 33:08' (5x5)   4:1 Хауден (Патрик, Коглан) – 42:11' (5x5)   5:1 Маршессо (Смит) – 52:59' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» (4:2). Российский форвард «хищников» Яков Тренин установил окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота в концовке встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Йози, Гранлунд) – 03:49' (5x4)   0:2 Дюшейн (Форсберг, Йози) – 19:01' (5x4)   0:3 Лафф (Маккэррон, Казинс) – 22:49' (5x5)   1:3 Браун – 29:37' (5x5)   2:3 Фрк (Даути, Арвидссон) – 50:33' (5x4)   2:4 Тренин (Жанно, Сиссонс) – 58:49' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает первое место, набрав 51 балл после 36 матчей. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая 49 очков за 34 встречи, замыкает тройку «Вашингтон Кэпиталз», после 34 матчей набравший 48 баллов.

На Западе таблицу возглавляет «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 47 очков после 37 матчей. На втором месте расположился «Нэшвилл Предаторз», набравший 46 баллов после 35 игр. На третьей строчке находится «Сент-Луис Блюз», заработавший 43 очка после 34 игр.

Турнирная таблица НХЛ
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