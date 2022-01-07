Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Бостон Брюинз» (3:2), российский форвард Кирилл Капризов забросил одну шайбу, а также получил травму.

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2. Форвард «акул» Александр Барабанов сделал голевую передачу.

«Питтсбург Пингвинз» крупно обыграл «Филадельфию Флайерз» (6:2). Нападающий «пингвинов» Брайан Раст оформил дубль, клуб одержал 10-ю победу подряд.

«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Защитник «мундиров» Владислав Гавриков сделал голевой пас, форвард Егор Чинахов результативными действиями не отметился.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. Форвард «молний» Никита Кучеров вернулся в строй и отдал две голевые передачи.

«Аризона Койотс» в результативном матче обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:4. «Индейцы» потерпели шестое поражение подряд.

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» (7:1). Хет-трик на счету шведского форварда Габриэля Ландескога. Нападающий «Виннипега» Евгений Свечников провёл на льду 10.39, заработав показатель полезности "-2".

«Даллас Старз» в серии буллитов переиграл «Флориду Пантерз» со счётом 6:5. Российский форвард «звёзд» Денис Гурьянов забил гол и отдал две результативных передачи.

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. На счету нападающего «рыцарей» Евгения Дадонова один голевой пас.

«Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» (4:2). Российский форвард «хищников» Яков Тренин установил окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота в концовке встречи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает первое место, набрав 51 балл после 36 матчей. Следом идёт «Флорида Пантерз», имеющая 49 очков за 34 встречи, замыкает тройку «Вашингтон Кэпиталз», после 34 матчей набравший 48 баллов.



На Западе таблицу возглавляет «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 47 очков после 37 матчей. На втором месте расположился «Нэшвилл Предаторз», набравший 46 баллов после 35 игр. На третьей строчке находится «Сент-Луис Блюз», заработавший 43 очка после 34 игр.