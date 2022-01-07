Мичков: лакросс-пас в хоккее уже видели, есть идеи сделать какой-то финт первым
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Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Матвей Мичков рассказал о желании сделать первым новый финт.
«В конце тренировки, если время есть, могу попробовать лакросс сделать или ещё что-нибудь. А так во время игры финты получаются сами собой – мозг сам принимает решение, что надо делать. Финтов много, главное – вовремя их применять, чтобы они были эффективны и эффектны.
Если будет такая возможность, почему бы не попробовать лакросс-пас. Но люди уже это видели в хоккее, будет не так зрелищно, как в первый раз. Хочу ли сделать какой-нибудь финт первым? Да, идеи есть, но пока не будем их раскрывать», — сказал Мичков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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