2-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» подписал контракт с клубом ECHL

Клуб Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) «Флорида Эверблейдс» подписал контракт с 38-летним канадским защитником Тревором Дэйли, сообщается на официальном сайте команды.
Игрок является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2016 и 2017 году. На счету Дэйли 1058 матчей в рамках Национальной хоккейной лиги, в которых он набрал 309 (89+220) очков при показателе полезности "-8". Защитник также выступал за «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее игрок находился в статусе свободного агента. Этот сезон станет для Дэйли 18-м в профессиональном хоккее. Вероятно, данный переход мог быть осуществлён с целью попадания защитника в состав сборной Канады на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
- 7 января 2022
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