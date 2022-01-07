«Металлург» нанёс «Локомотиву» четвёртое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 3-й минуте Егор Коршков с передачи Павла Красковского вывел железнодорожников вперёд. На 11-й минуте Николай Голдобин, реализовав численное большинство после паса Линуса Хультстрёма, сравнял счёт. На 18-й минуте магнитогорцы вышли вперёд усилиями Анатолия Никонцева. Менее чем через две минуты Денис Зернов увеличил преимущество хозяев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Барысом». «Локомотив» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Оба матча пройдут 9 января.