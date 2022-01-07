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«Металлург» нанёс «Локомотиву» четвёртое поражение подряд

«Металлург» нанёс «Локомотиву» четвёртое поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Красковский) – 02:29' (5x5)   1:1 Голдобин (Хультстрём) – 10:35' (5x4)   2:1 Никонцев (Акользин, Земчёнок) – 17:04' (5x5)   3:1 Зернов (Коростелёв, Карпов) – 18:45' (5x5)

На 3-й минуте Егор Коршков с передачи Павла Красковского вывел железнодорожников вперёд. На 11-й минуте Николай Голдобин, реализовав численное большинство после паса Линуса Хультстрёма, сравнял счёт. На 18-й минуте магнитогорцы вышли вперёд усилиями Анатолия Никонцева. Менее чем через две минуты Денис Зернов увеличил преимущество хозяев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Барысом». «Локомотив» в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом». Оба матча пройдут 9 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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