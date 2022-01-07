«Локомотив» за два периода перебросал «Металлург» более чем в семь раз — 37:5, но не забил
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
В первом периоде соотношение бросков в створ составило 15:10 в пользу магнитогорцев. Однако за второй и третий периоды «Металлург» суммарно нанёс лишь пять бросков в створ. Железнодорожники, в свою очередь, за два игровых отрезка бросили по воротам соперника 37 раз. Однако Юхо Олкинуора парировал все броски.
Кроме того, «Локомотив» повторил рекорд «Витязя» по броскам в створ в гостевых матчах с «Металлургом» в сезоне-2021/2022. 30 октября подольская команда также нанесла 47 бросков, однако уступила со счётом 2:1.
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