Эвасон — о травме Капризова: шайба рядом, а они решают прикончить парня в уязвимой позиции

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал травму форварда команды Кирилла Капризова, а также его состояние.

«Определённо, он не сыграет в следующем матче, мы будем следить за его состоянием. Он находится под присмотром врачей, его обследуют в ближайшее время. Он выбыл, но, хотел бы повторить, нам определённо не понравился силовой приём. Думаю, это не было необходимым хитом на уязвимом игроке. Я надеюсь, лига рассмотрит этот эпизод. Такое бывало прежде: лига после матчей рассматривала моменты, которые не были игрой в хоккей — мы не верим, что это была игра в хоккей. Шайба перед ними, они могут забрать её, но вместо этого решают прикончить парня, который находится в уязвимом положении. И из-за этого мы теряем потрясающего игрока», — приводит слова Эвасона журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».