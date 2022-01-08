Сергачёв: Кучеров никогда не бывает удовлетворён своей игрой

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о соотечественнике и партнёре по команде Никите Кучерове.

«Кучеров никогда не бывает удовлетворён своей игрой. Я помню, как однажды он набрал четыре очка в одной игре или что-то вроде того и был расстроен своим выступлением. Он относится к тем игрокам, которые в принципе не бывают довольны своей игрой. Сюда же можно отнести Васи, Стэмкоса, Хедмана, Пойнта и других. Если они допускают хотя бы одну ошибку в матче, то уже недовольны собой и считают, что могли сыграть лучше. У меня такие же требования к самому себе, я редко бываю доволен своей игрой», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз» (4:1). Сыгравший первый матч в этом сезоне после возвращения в строй российский форвард «молний» Никита Кучеров отдал две результативные передачи и был признан первой звездой встречи.