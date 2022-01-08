Овечкин провёл худший матч по показателю полезности в сезоне и за последние девять месяцев

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. За 20.55 на льду капитан «столичных» не совершил результативных действий, заработав показатель полезности «-3». Это худший результат Овечкина в текущем сезоне. Прежде в нынешнем регулярном чемпионате на его счету было два матча, в которых он также не набирал очков, но его показатель полезности был «-2», — с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) 17 ноября 2021 года и с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) 2 января 2022 года.
Последний раз Овечкин проводил настолько же неудачный матч 18 апреля 2021 года. Тогда в матче с «Бостон Брюинз» форвард не набрал очков, показатель полезности «-4».
- 8 января 2022
-
08:54
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15
-
05:52
-
05:42
-
05:29
-
02:16
- 7 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:17
-
21:06
-
20:54
-
20:38
-
20:17
-
19:47
-
19:44
-
19:29
-
19:13
-
19:11