Овечкин провёл худший матч по показателю полезности в сезоне и за последние девять месяцев

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.



В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. За 20.55 на льду капитан «столичных» не совершил результативных действий, заработав показатель полезности «-3». Это худший результат Овечкина в текущем сезоне. Прежде в нынешнем регулярном чемпионате на его счету было два матча, в которых он также не набирал очков, но его показатель полезности был «-2», — с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) 17 ноября 2021 года и с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) 2 января 2022 года.

Последний раз Овечкин проводил настолько же неудачный матч 18 апреля 2021 года. Тогда в матче с «Бостон Брюинз» форвард не набрал очков, показатель полезности «-4».