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Маршессо: Флёри стал человеком, благодаря которому Вегас появился на хоккейной карте мира

Маршессо: Флёри стал человеком, благодаря которому Вегас появился на хоккейной карте мира
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился мнением о бывшем голкипере «золотых рыцарей» Марке-Андре Флёри, ныне выступающем за «Чикаго Блэкхоукс». Канадский вратарь первые 13 сезонов в НХЛ провёл, защищая ворота «Питтсбург Пингвинз», который задрафтовал его под первым номером в 2013 году, и стал с той командой трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«История, случившаяся с ним в «Питтсбурге», повторилась здесь. Он вписал своё имя в историю того клуба, но для нас он стал тем человеком, с которого здесь начался хоккей, благодаря которому Вегас появился на хоккейной карте мира. Будет немного странно играть против него, но мы привыкнем», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ на русском языке.

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