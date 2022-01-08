Кожевников — о переносе матчей: теперь нужно приостанавливать чемпионат до лучших времён?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что лига не должна была переносить матч между СКА и ЦСКА.
«СКА против ЦСКА — это примерно то же самое, что ЦСКА против «Спартака» в союзное время. Прекрасно помню, как мы ждали этого противостояния. Уверен, что игроки СКА и ЦСКА с нетерпением ждали очной дуэли. В составах обеих команд есть хоккеисты, выступавшие ранее в стане соперника. Этот факт придаёт матчу повышенный накал и интерес. На мой взгляд, матч нельзя было переносить. Очередная волна коронавируса не обошла стороной и другие клубы. И что теперь нужно приостанавливать чемпионат до лучших времён? Нужно уважать болельщиков, которые купили билеты на матч в Санкт-Петербурге, в том числе и на дорогу из Москвы. Кто теперь им компенсирует затраты?
В прошлом году играли, по сути, своим фарм-клубом питерцы, в этом — без 12 (!) игроков основы приезжали в Москву минские динамовцы. Весьма нелогичное решение лиги о переносе матча», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 8 января 2022
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:57
-
15:45
-
15:35
-
15:09
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:27
-
13:17
-
12:53
-
12:34
-
12:17
-
11:52
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:24
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15