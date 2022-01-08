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Кожевников — о переносе матчей: теперь нужно приостанавливать чемпионат до лучших времён?

Кожевников — о переносе матчей: теперь нужно приостанавливать чемпионат до лучших времён?
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что лига не должна была переносить матч между СКА и ЦСКА.

«СКА против ЦСКА — это примерно то же самое, что ЦСКА против «Спартака» в союзное время. Прекрасно помню, как мы ждали этого противостояния. Уверен, что игроки СКА и ЦСКА с нетерпением ждали очной дуэли. В составах обеих команд есть хоккеисты, выступавшие ранее в стане соперника. Этот факт придаёт матчу повышенный накал и интерес. На мой взгляд, матч нельзя было переносить. Очередная волна коронавируса не обошла стороной и другие клубы. И что теперь нужно приостанавливать чемпионат до лучших времён? Нужно уважать болельщиков, которые купили билеты на матч в Санкт-Петербурге, в том числе и на дорогу из Москвы. Кто теперь им компенсирует затраты?

В прошлом году играли, по сути, своим фарм-клубом питерцы, в этом — без 12 (!) игроков основы приезжали в Москву минские динамовцы. Весьма нелогичное решение лиги о переносе матча», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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