Жамнов: решение о продолжении чемпионата в компетенции КХЛ. Буду дозваниваться до Морозова

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о продолжении регулярного чемпионата КХЛ.
«Нужно ставить регулярку КХЛ на паузу или продолжать играть? Руководство лиги будет принимать решение, это в их компетенции.
Есть ли план Б по тренерам? У ФХР есть всегда план Б. Я сам и болел, и прививался.
Я пока не общался с высшим руководством лиги и генеральными менеджерами команд. Звонил, но не отвечают. Думаю, у всех свои заботы. Буду дозвониться до Морозова (президента КХЛ Алексея Морозова – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что массовые заболевания произошли в трёх командах КХЛ. на следующей неделе лига примет решение о возможности продолжения регулярного чемпионата.
- 8 января 2022
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