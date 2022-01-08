Жамнов: решение о продолжении чемпионата в компетенции КХЛ. Буду дозваниваться до Морозова

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос о продолжении регулярного чемпионата КХЛ.

«Нужно ставить регулярку КХЛ на паузу или продолжать играть? Руководство лиги будет принимать решение, это в их компетенции.

Есть ли план Б по тренерам? У ФХР есть всегда план Б. Я сам и болел, и прививался.

Я пока не общался с высшим руководством лиги и генеральными менеджерами команд. Звонил, но не отвечают. Думаю, у всех свои заботы. Буду дозвониться до Морозова (президента КХЛ Алексея Морозова – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что массовые заболевания произошли в трёх командах КХЛ. на следующей неделе лига примет решение о возможности продолжения регулярного чемпионата.