На следующей неделе КХЛ примет решение о возможности продолжения регулярного чемпионата

КХЛ опубликовала официальное заявление об эпидемиологической ситуации в лиге.
«По состоянию на 10:00 мск 8 января 2022 года в трёх клубах лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА) ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества игроков и представителей команд. Ближайшие игры с участием этих клубов отменены.
В отличие от ситуации в сезоне-2020/2021, сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.
Главная задача — не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. Будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной.
Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.
КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов – сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя», – написано в заявлении КХЛ.
- 8 января 2022
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