Жамнов рассказал, когда игроки сборной России должны были сесть на сбор перед Олимпиадой

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, когда игроки должны присоединиться к команде перед Олимпийскими играми – 2022 в Пекине (Китай).

«По контрольным матчам всё планировали. 20 января хотели сесть на сборы в Новогорске и начинать готовиться. Дальше – контрольные матчи, но сейчас ничего не ясно из-за происходящего. По вылету сборной в Пекин я знаю, какое это будет число, но пока мы никому не говорим, ждём решений.

Есть ли в теории шанс у 17-летнего Матвея Мичкова поехать на Олимпиаду? Шанс есть у любого игрока. Надо смотреть, как он будет играть здесь», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Матвей Мичков высказался на тему возможного участия в ОИ-2022.