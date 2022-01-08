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«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Трактор» нанёс «Куньлуню» 13-е поражение подряд, забросив четыре шайбы во втором периоде

«Трактор» нанёс «Куньлуню» 13-е поражение подряд, забросив четыре шайбы во втором периоде
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Сегодня, 8 января, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

На 28-й минуте Никита Тертышный открыл счёт в матче с передач Томаша Гика и Лукаша Седлака, на 33-й Вячеслав Основин увеличил преимущество гостей. Ему ассистировали Егор Фатеев и Артём Шварёв. На 33-й отличился Альберт Яруллин после пасов Владимира Ткачёва и Алексея Бывальцева, а на 38-й Владимир Ткачёв реализовал болшинство, забив после ассистов Томаша Гика и Теэму Пулккинена.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Гика, Седлак) – 27:09' (5x5)   0:2 Основин (Фатеев, Шварёв) – 32:14' (5x5)   0:3 Яруллин (Ткачёв, Бывальцев) – 32:57' (5x5)   0:4 Ткачёв (Гика, Пулккинен) – 37:59' (5x4)

Отметим, что это поражение стало для хозяев 13-м подряд. Челябинцы одержали шестую победу кряду.

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