«Трактор» нанёс «Куньлуню» 13-е поражение подряд, забросив четыре шайбы во втором периоде

Сегодня, 8 января, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

На 28-й минуте Никита Тертышный открыл счёт в матче с передач Томаша Гика и Лукаша Седлака, на 33-й Вячеслав Основин увеличил преимущество гостей. Ему ассистировали Егор Фатеев и Артём Шварёв. На 33-й отличился Альберт Яруллин после пасов Владимира Ткачёва и Алексея Бывальцева, а на 38-й Владимир Ткачёв реализовал болшинство, забив после ассистов Томаша Гика и Теэму Пулккинена.

Отметим, что это поражение стало для хозяев 13-м подряд. Челябинцы одержали шестую победу кряду.