«Колорадо» отыгрался с 0:3 в матче с «Торонто» и вырвал победу в овертайме

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 5:4 ОТ.

В первом периоде матча хоккеисты «Торонто» имели внушительное преимущество в счёте – 3:0 в результате точных бросков Александра Керфута и Остона Мэттьюса (дубль). Однако к концу первого игрового отрезка игрокам «Колорадо» удалось размочить счёт – отличился Натан Маккиннон. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Ника Ритчи у «Лифс» ответил защитник «Эвеланш» Кейл Макар. В заключительном периоде заброшенные шайбы Габриэля Ландескуга и Джей Ти Комфера у «Колорадо» перевели игру в овертайм, где точный бросок защитника Девона Тэйвза принёс хозяевам льда победу в матче.

В составе «Торонто» отметился результативной передачей 27-летний российский нападающий Илья Михеев, набирающий очки в третьем матче кряду. За 18.42 на льду он заработал коэффициент полезности «-1».