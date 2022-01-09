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«Колорадо» отыгрался с 0:3 в матче с «Торонто» и вырвал победу в овертайме

«Колорадо» отыгрался с 0:3 в матче с «Торонто» и вырвал победу в овертайме
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 5:4 ОТ.

В первом периоде матча хоккеисты «Торонто» имели внушительное преимущество в счёте – 3:0 в результате точных бросков Александра Керфута и Остона Мэттьюса (дубль). Однако к концу первого игрового отрезка игрокам «Колорадо» удалось размочить счёт – отличился Натан Маккиннон. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Ника Ритчи у «Лифс» ответил защитник «Эвеланш» Кейл Макар. В заключительном периоде заброшенные шайбы Габриэля Ландескуга и Джей Ти Комфера у «Колорадо» перевели игру в овертайм, где точный бросок защитника Девона Тэйвза принёс хозяевам льда победу в матче.

В составе «Торонто» отметился результативной передачей 27-летний российский нападающий Илья Михеев, набирающий очки в третьем матче кряду. За 18.42 на льду он заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Бантинг) – 07:54' (5x5)   0:2 Мэттьюс (Райлли, Керфут) – 14:17' (5x5)   0:3 Мэттьюс (Керфут, Маззин) – 14:50' (5x5)   1:3 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 17:11' (5x5)   1:4 Ритчи (Симмондс, Михеев) – 25:39' (5x4)   2:4 Макар (Кадри, Обе-Кюбель) – 36:46' (5x5)   3:4 Ландеског (Рантанен) – 50:06' (5x5)   4:4 Комфер (Рантанен, Макар) – 51:42' (5x5)   5:4 Тэйвз (Кадри, Рантанен) – 61:12' (3x3)
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