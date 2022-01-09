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«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», «Чикаго» выиграл у «Вегаса» и прервал серию поражений

«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», «Чикаго» выиграл у «Вегаса» и прервал серию поражений
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Сегодня, 9 января, в Анахайме на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

В составе хозяев отличился Исак Лундстрём, у гостей забросили Мика Зибанеджад, Джаред Тинорди и Райан Линдгрен (2).

Ворота «Рейнджерс» защищал россиянин Александр Георгиев, отразивший 12 бросков из 13.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Лундестрём (Терри) – 31:05' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Какко, Труба) – 34:00' (5x5)   1:2 Тинорди (Руни, Хитил) – 41:46' (5x5)   1:3 Линдгрен (Фокс, Бэррон) – 50:02' (5x5)   1:4 Линдгрен (Гудроу) – 59:29' (en)

Параллельно в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил матч «Вегас Голден Найтс» с «Чикаго Блэкхоукс», в котором гости одержали волевую победу, прервав шестиматчевую серию поражений – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

В составе «Вегаса» отличился Бен Хаттон, у победителей забросили Джуджхар Хайра и Райли Стиллман.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хаттон (Патрик) – 05:17' (5x5)   1:1 Хайра (Карпентер) – 24:38' (5x5)   1:2 Стиллман (Строум, Кейн) – 34:21' (5x5)
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