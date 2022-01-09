«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», «Чикаго» выиграл у «Вегаса» и прервал серию поражений

Сегодня, 9 января, в Анахайме на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

В составе хозяев отличился Исак Лундстрём, у гостей забросили Мика Зибанеджад, Джаред Тинорди и Райан Линдгрен (2).

Ворота «Рейнджерс» защищал россиянин Александр Георгиев, отразивший 12 бросков из 13.

Параллельно в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил матч «Вегас Голден Найтс» с «Чикаго Блэкхоукс», в котором гости одержали волевую победу, прервав шестиматчевую серию поражений – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

В составе «Вегаса» отличился Бен Хаттон, у победителей забросили Джуджхар Хайра и Райли Стиллман.