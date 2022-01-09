«Рейнджерс» обыграли «Анахайм», «Чикаго» выиграл у «Вегаса» и прервал серию поражений
Поделиться
Сегодня, 9 января, в Анахайме на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
В составе хозяев отличился Исак Лундстрём, у гостей забросили Мика Зибанеджад, Джаред Тинорди и Райан Линдгрен (2).
Ворота «Рейнджерс» защищал россиянин Александр Георгиев, отразивший 12 бросков из 13.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Лундестрём (Терри) – 31:05' (5x5) 1:1 Зибанеджад (Какко, Труба) – 34:00' (5x5) 1:2 Тинорди (Руни, Хитил) – 41:46' (5x5) 1:3 Линдгрен (Фокс, Бэррон) – 50:02' (5x5) 1:4 Линдгрен (Гудроу) – 59:29' (en)
Параллельно в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил матч «Вегас Голден Найтс» с «Чикаго Блэкхоукс», в котором гости одержали волевую победу, прервав шестиматчевую серию поражений – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
В составе «Вегаса» отличился Бен Хаттон, у победителей забросили Джуджхар Хайра и Райли Стиллман.
Комментарии
- 9 января 2022
-
09:50
-
09:35
-
09:22
-
09:17
-
09:05
-
09:00
-
08:56
-
08:40
-
08:31
-
08:22
-
07:49
-
07:40
-
07:26
-
07:17
-
07:10
-
06:59
-
06:41
-
06:17
-
06:11
-
05:59
-
05:58
-
05:48
-
05:34
-
05:19
-
04:27
-
01:13
- 8 января 2022
-
23:35
-
23:27
-
23:01
-
22:41
-
22:34
-
22:17
-
22:12
-
21:41
-
21:23
Партнерский контент