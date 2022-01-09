Мартемьянов: «Сибири» очень нужна была эта победа

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Амуром» со счётом 1:0.
«Хорошая игра, напряжённая. Тяжёлая победа, благодарен парням, что пластались на льду до конца. Очень много сегодня было блокированных бросков, особенно в концовке матча. Блестяще играл наш вратарь. В атаке многое не получилось, но… В первом периоде мы играли довольно хорошо, а во втором начали допускать себе вольности. Инициатива перешла к сопернику, большое удаление тоже подкосило нас. Поэтому потом мы больше играли по счёту, больше от обороны. Благодарен команде, что бились до конца и заработали очень важные два очка.
Шестиминутное меньшинство стало ключевым моментом? Да, пожалуй, можно так сказать. Наши парни молодцы, играли очень правильно. Не пропустив, наша команда больше поверила в себя. Нам очень нужна была победа», – цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 9 января 2022
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