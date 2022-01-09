«Авангард» анонсировал матч с «Витязем», вспомнив знаменитое побоище 12-летней давности
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Сегодня, 9 января, в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимает омский «Авангард» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
Омский «Авангард» в соцсетях анонсировал встречу побоищем 12-летней давности.
9 января 2010 года во время матча произошла массовая драка. Ещё на разминке сцепились тафгаи обеих команд. А во время матча была драка «все на все». Итогами матча стали 14 часов штрафа на двоих, четыре миллиона выплат от хозяев, миллион — от гостей, обеим командам присудили по техническому поражению.
В текущем сезоне подольская команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции, омичи идут пятыми на Востоке.
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