Разин: «Северсталь» сидела как на боевых действиях — то один заболеет, то второй

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«В принципе, очень хорошо играли, строго. Дисциплинированно, самое главное. Я считаю, что счёт по игре. Жалко, что концовку немножко подпортили. И позиционные атаки получались, и атаки с ходу. Большинство, конечно, у нас после трёх шайб «Куньлуню» опять захромало. Есть над чем работать. Двигаемся дальше. Спасибо болельщикам. Сегодня их было много. Тем более мы на долгий перерыв с ними попрощались. Спасибо им. Ждём на следующих играх.



Вспоминал декабрьский матч с «Сочи»? Я-то, конечно, его вспоминал, но там ситуация нехорошая была для нашей команды, потому что… Вы сами видите, что сейчас творится с болезнями. У нас тот этап был очень сложный. Мы сидели как на боевых действиях – от доктора приходит: то один заболел, то второй заболел. У нас как раз там была тяжёлая ситуация.



Команда была после болезни. Влад Подъяпольский вышел после недельного отсутствия. У нас там вратари были из «Алмаза», причём не основные. После этого Влад вышел, и это была его третья игра через день. В концовке он просто подсел так же, как и многие из ребят, поэтому мы ту игру вычеркнули. Конечно, мы её помним, но как можно скорее хочется её забыть и не вспоминать», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».