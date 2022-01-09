«Эдмонтон» отменил тренировку из-за новых случаев ковида. Матч с «Оттавой» под угрозой

«Эдмонтон Ойлерз» отменил воскресную тренировку клуба, сообщает TSN. Отмечается, что в команде выявлены новые случаи заражения коронавирусом.



Ранее пять хоккеистов клуба были внесены в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, в их число входят: Кайлер Ямамото, Эван Бушар, Слэйтер Куккук, Брендан Перлини и Илья Коновалов. Также в ковид-протокол были внесены шесть сотрудников клуба.



Ожидается, что предстоящий матч «Эдмонтона» с «Оттавой Сенаторз» будет перенесён. Встреча должна была состояться во вторник, 11 января, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.



В настоящий момент «Ойлерз» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 38 очков после 34 матчей.