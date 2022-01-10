Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 10 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 10 января.



В Западной конференции первое место занимает санкт-петербургский СКА, имеющий 66 очков после 46 матчей. На второй строчке осталось московское «Динамо», накануне уступившее «Нефтехимику» (3:4, бул.). В активе бело-голубых 64 балла после 47 встреч. Третью позицию занимает ЦСКА, имеющее 63 очка после 47 матчей.



В Восточной конференции на первое место вернулся «Металлург», в овертайме уступивший «Барысу» (3:4, ОТ). Подопечные Ильи Воробьёва имеют 71 балл после 48 матчей. Аналогичные показатели имеет «Трактор». На третьей строчке находится «Ак Барс», в активе казанцев 64 очка после 47 встреч.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».