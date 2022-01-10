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«Сент-Луис» обыграл «Даллас», забив дважды за 18 секунд на последней минуте матча

«Сент-Луис» обыграл «Даллас», забив дважды за 18 секунд на последней минуте матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» встречался с «Даллас Старз». Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Гости открыли счёт в середине второго тайма. Гол в свой актив записал Джейсон Робертсон. Хозяевам удалось вырвать победу за минуту до конца третьего периода, забив дважды за 18 секунд. Голы на счету Райана О'Райлли и Джордана Кайру. Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Павел Бучневич завершили матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Клим Костин также не отметился результативными действиями.

Нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов очков не набрали.

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Павелски, Хейсканен) – 29:16' (5x5)   1:1 О'Райлли (Крюг, Кайру) – 59:13' (6x4)   2:1 Кайру – 59:31' (5x4)
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