Источник: «Динамо» М имеет финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату 2 месяца

Московское «Динамо» испытывает финансовые проблемы, сообщает «Спорт-экспресс».



Отмечается, что в клубе игрокам в течение почти двух месяцев не платят зарплату. Премии за победные матчи за этот сезон не были выплачены ни разу. Также некоторым хоккеистам полагаются бонусы по контрактам за прошедший сезон.



Напомним, в прошлом году появлялась информация о возможном уходе части хоккеистов бело-голубых из-за финансовых трудностей, которые испытывает команда.



В настоящий момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 64 балла после 47 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют дома с «Йокеритом» (11 января, 19:30 мск).