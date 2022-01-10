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Источник: «Динамо» М имеет финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату 2 месяца

Источник: «Динамо» М имеет финансовые проблемы. Игроки не получают зарплату 2 месяца
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Московское «Динамо» испытывает финансовые проблемы, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что в клубе игрокам в течение почти двух месяцев не платят зарплату. Премии за победные матчи за этот сезон не были выплачены ни разу. Также некоторым хоккеистам полагаются бонусы по контрактам за прошедший сезон.

Напомним, в прошлом году появлялась информация о возможном уходе части хоккеистов бело-голубых из-за финансовых трудностей, которые испытывает команда.

В настоящий момент «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 64 балла после 47 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют дома с «Йокеритом» (11 января, 19:30 мск).

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