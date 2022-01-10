Радулов продлил безголевую серию за «Даллас» в текущем сезоне НХЛ до 24 встреч

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел набрать результативных баллов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:2).



35-летний форвард продлил свою безголевую серию до 24 матчей. Последний раз российский форвард забивал 28 октября во встрече с «Вегас Голден Найтс» (2:3, ОТ).



В матче с «Сент-Луисом» Радулов провёл на льду 15.05 минут, не нанеся ни одного броска в створ. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 31 встрече, набрав в них 12 (1+11) очков при показателе полезности "-14".



«Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своём активе 48 баллов после 32 матчей. В следующей игре «Старз» примут «Сиэтл Кракен» (13 января, 4:30 мск).