«Фигово. Очень и очень грустно». Хейсканен — об 1:2 с «Сент-Луисом»
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Финский защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:2).
«Очень и очень грустно. Мы играли хорошо, но им удалось сравнять счёт. Фигово. Но надо продолжать играть в том же духе. Результат плохой, но игра была хорошей», — приводит слова Хейсканена официальный сайт НХЛ.
Хейсканен в текущем чемпионате принял участие в 31 встрече, забросив четыре шайбы и отдав 17 голевых передач при показателе полезности "-6". Он был выбран «Старз» на драфте НХЛ в 2017 году под общим третьим номером.
«Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 48 баллов после 32 встреч.
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