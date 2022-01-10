Экс-форвард «Ак Барса»: всю карьеру Зарипова можно проследить через одну рыбалку

Бывший нападающий «Ак Барса» Янне Песонен рассказал о рыбалке с капитаном казанского клуба Данисом Зариповым.



«Как-то у нас был тренировочный лагерь в Финляндии, предсезонные игры. И я позвал ребят порыбачить. Это очень известное в Финляндии место для рыбалки. Сначала она немного не шла, и Данис не поймал ни одной рыбы за весь день. Он был немного расстроен из-за этого. И я сказал одному из ребят: «Ты должен помочь Данису поймать рыбу, показать ему лучшее место».



Он очень терпеливый. После нескольких попыток ему всё-таки удалось поймать рыбу. Какой он тогда был счастливый! Эта ситуация характеризует его как человека, который не сдаётся ни в чём. Он рыбачил до победного. Точно так же и в хоккее: идёт до конца и никогда не сдаётся. Вот так можно проследить всю карьеру Даниса через одну рыбалку.



Часто бывал на рыбалке в России? Когда играл, ни разу не ездил. Но пару раз был на Кольском полуострове, это в Мурманской области. Туда нужно лететь на вертолёте, там обычно ловят красную рыбу. В этом месте почти не живут люди, там дикая природа вокруг тебя, потрясающее место.



С кем-то из хоккеистов рыбачу вместе? Один из моих друзей, с кем ездим на рыбалку, — Теэму Хартикайнен. Каждое лето рыбачим вместе», — цитирует Песонена «Спорт-экспресс».