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Фетисов не понял решения КХЛ не приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Фетисов не понял решения КХЛ не приостанавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги продолжать регулярный чемпионат.

«Если одни играют, а вторые нет, то где спортивный принцип? Я не понимаю это решение. Но раз решение принято, то чего обсуждать?

Надеюсь, руководство лиги просчитывает все риски, связанные с Олимпиадой. Ключевые игроки тоже могут попасть в эту историю, риски большие», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее стало известно, что руководство лиги приняло решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом. С начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона.

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КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
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