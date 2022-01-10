Список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного сезона КХЛ
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«Чемпионат» публикует список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
|№
|Матч
|Старая дата
|Новая дата
|Примечание
|1
|«Салават Юлаев» — «Трактор»
|7.11.2021
|-
|Тех.победа «Трактора»
|2
|«Йокерит» — «Автомобилист»
|3.01.2022
|22.01.2022
|-
|3
|«Авангард» — «Автомобилист»
|5.01.2022
|-
|-
|4
|«Динамо» Рига — «Автомобилист»
|7.01.2022
|-
|-
|5
|«Йокерит» — «Салават Юлаев»
|8.01.2022
|-
|-
|6
|СКА — ЦСКА
|9.01.2022
|-
|-
|7
|«Автомобилист» — «Локомотив»
|9.01.2022
|-
|-
|8
|«Динамо» Рига — «Салават Юлаев»
|10.01.2022
|-
|-
|9
|ЦСКА — «Сочи»
|11.01.2022
|-
|-
|10
|«Авангард» — «Салават Юлаев»
|12.01.2022
|-
|-
|11
|«Динамо» Рига — «Динамо» Минск
|12.01.2022
|-
|-
|12
|«Металлург» — «Динамо» Рига
|15.01.2022
|-
|-
|13
|«Автомобилист» — «Динамо» Рига
|17.01.2022
|-
|-
Напомним, сегодня, 10 января, стало известно, что руководство лиги приняло решение о продолжении регулярного сезона, несмотря на карантин в четырёх клубах КХЛ.
Комментарии
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