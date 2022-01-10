Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного сезона КХЛ

Список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного сезона КХЛ
Комментарии

«Чемпионат» публикует список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

МатчСтарая датаНовая датаПримечание
1«Салават Юлаев» — «Трактор»7.11.2021-Тех.победа «Трактора»
2«Йокерит» — «Автомобилист»3.01.202222.01.2022-
3«Авангард» — «Автомобилист»5.01.2022--
4«Динамо» Рига — «Автомобилист»7.01.2022--
5«Йокерит» — «Салават Юлаев»8.01.2022--
6СКА — ЦСКА9.01.2022--
7«Автомобилист» — «Локомотив»9.01.2022--
8«Динамо» Рига — «Салават Юлаев»10.01.2022--
9ЦСКА — «Сочи»11.01.2022--
10«Авангард» — «Салават Юлаев»12.01.2022--
11«Динамо» Рига — «Динамо» Минск12.01.2022--
12«Металлург» — «Динамо» Рига15.01.2022--
13«Автомобилист» — «Динамо» Рига17.01.2022--

Напомним, сегодня, 10 января, стало известно, что руководство лиги приняло решение о продолжении регулярного сезона, несмотря на карантин в четырёх клубах КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022