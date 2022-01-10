Список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного сезона КХЛ

«Чемпионат» публикует список всех отменённых и перенесённых матчей текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

№ Матч Старая дата Новая дата Примечание 1 «Салават Юлаев» — «Трактор» 7.11.2021 - Тех.победа «Трактора» 2 «Йокерит» — «Автомобилист» 3.01.2022 22.01.2022 - 3 «Авангард» — «Автомобилист» 5.01.2022 - - 4 «Динамо» Рига — «Автомобилист» 7.01.2022 - - 5 «Йокерит» — «Салават Юлаев» 8.01.2022 - - 6 СКА — ЦСКА 9.01.2022 - - 7 «Автомобилист» — «Локомотив» 9.01.2022 - - 8 «Динамо» Рига — «Салават Юлаев» 10.01.2022 - - 9 ЦСКА — «Сочи» 11.01.2022 - - 10 «Авангард» — «Салават Юлаев» 12.01.2022 - - 11 «Динамо» Рига — «Динамо» Минск 12.01.2022 - - 12 «Металлург» — «Динамо» Рига 15.01.2022 - - 13 «Автомобилист» — «Динамо» Рига 17.01.2022 - -

Напомним, сегодня, 10 января, стало известно, что руководство лиги приняло решение о продолжении регулярного сезона, несмотря на карантин в четырёх клубах КХЛ.