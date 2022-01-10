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«А как в НХЛ играют?» Михайлов поддержал решение не останавливать регулярный чемпионат КХЛ

«А как в НХЛ играют?» Михайлов поддержал решение не останавливать регулярный чемпионат КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги не приостанавливать регулярный сезон.

«В регулярном чемпионате продолжат играть те команды, где нет больных. Почему не продолжать играть? Я не считаю, что при переносах игр нарушается спортивный принцип. А как в НХЛ играют?

Каждый может высказывать свою точку зрения, но у нас есть решение, которое приняли в КХЛ. Те команды, которые могут играть, должны играть. Возможно, что придёт время, когда потребуется остановить чемпионат, чтобы игры не проводились совсем — никто не знает», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Во вторник, 11 января 2022 года, лига проведёт совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

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