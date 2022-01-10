«А как в НХЛ играют?» Михайлов поддержал решение не останавливать регулярный чемпионат КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги не приостанавливать регулярный сезон.
«В регулярном чемпионате продолжат играть те команды, где нет больных. Почему не продолжать играть? Я не считаю, что при переносах игр нарушается спортивный принцип. А как в НХЛ играют?
Каждый может высказывать свою точку зрения, но у нас есть решение, которое приняли в КХЛ. Те команды, которые могут играть, должны играть. Возможно, что придёт время, когда потребуется остановить чемпионат, чтобы игры не проводились совсем — никто не знает», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Во вторник, 11 января 2022 года, лига проведёт совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.
- 10 января 2022
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