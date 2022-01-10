Без «технарей» и матчи во время Олимпиады. Что КХЛ хочет делать с сезоном?

Прошедшая накануне в некоторых СМИ информация о том, что регулярный чемпионат КХЛ будет остановлен из-за положительных ПЦР-тестов в ряде клубов КХЛ и ухода четырёх команд (ЦСКА, «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Динамо» Рига) на карантин, не нашла подтверждения.

Сегодня состоялось оперативное совещание с участием руководителей КХЛ, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на те команды и случаи, где будут выявляться проблемы с коронавирусом.

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Что ещё интересного удалось узнать? Так, уже на завтра, 11 января, запланирована специальная видеоконференция со всеми клубами КХЛ (а не только с представителями лиги) для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий. Но вряд ли и по итогам этого совещания будут приняты какие-либо кардинальные меры. Это практически исключено.

На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине, тогда как остальные клубы могут продолжать проводить свои матчи согласно календарю. И пусть продолжают, раз есть такая возможность.

Помимо этого, по нашей информации, у Континентальной лиги состоялся диалог с Федерацией хоккея России. Существует большая вероятность, что во время паузы на Олимпиаду будут проводиться перенесённые/отменённые матчи по желанию команд с учётом того, сколько человек из этих клубов вызовут в различные национальные сборные (легионеры для большинства команд значат многое). Условно, если «Салават Юлаев» захочет играть без своих финских лидеров, которые уедут на Олимпийские игры, то лига точно пойдёт клубу навстречу.

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Конечно, теоретическая отмена Олимпиады станет большим подспорьем для КХЛ, ведь тогда будет возможность переделать весь календарь и спокойно доиграть весь чемпионат, включая отменённые на сегодняшний день матчи, но мы надеемся на лучшее. Всё-таки хочется, чтобы Игры состоялись, ведь этого события ждали не только спортсмены, но и болельщики.

Кроме того, на сегодняшний день однозначно исключено выписывание технических поражений тем командам, из-за которых уже был перенесён ряд игр. Примечательно, что, кроме указанных ранее четырёх клубов, на подходе к заболевшим, по нашей информации, ещё два коллектива.

А вот что официально заявила сама лига.

Во-первых, случилась очередная отмена. Было принято решение об отмене матча №579 «Авангард» — «Салават Юлаев», который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды). О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отменённых матчей, лига примет решение дополнительно.

Президент КХЛ Алексей Морозов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Также сообщается, что матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, повторимся, продолжат играть.

В общем и целом, сегодняшнее решение лиги полностью взвешенное. Если останавливать чемпионат, то непонятно, когда его потом доигрывать. Такой расклад невыгоден как большинству клубов, так и самой лиге. Нужно отталкиваться именно от эпидемиологической ситуации в каждой отдельно взятой команде. И не забывать о том, что у многих клубов существует вертикаль, поэтому не стоит забывать обращать внимание на ВХЛ и МХЛ.