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Защитник «Вашингтона» Орлов попал в ковид-протокол

Защитник «Вашингтона» Орлов попал в ковид-протокол
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов попал в ковид-протокол, сообщает журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что он не вышел на утреннюю раскатку команды. 11 января в 3:00 мск «Кэпиталз» сыграют с «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в начале января Орлов получил повреждение на тренировке, однако, по его словам, оно оказалось несерьёзным.

В текущем сезоне Орлов провёл 36 матчей и набрал в них 17 очков: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

В текущем сезоне «Вашингтон» с 49 очками после 36 игр занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Лидирует на Востоке «Флорида Пантерз», у которой на два балла больше.

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