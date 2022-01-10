Защитник «Вашингтона» Орлов попал в ковид-протокол

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов попал в ковид-протокол, сообщает журналист Саманта Пелл в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что он не вышел на утреннюю раскатку команды. 11 января в 3:00 мск «Кэпиталз» сыграют с «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ.



Напомним, в начале января Орлов получил повреждение на тренировке, однако, по его словам, оно оказалось несерьёзным.



В текущем сезоне Орлов провёл 36 матчей и набрал в них 17 очков: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

В текущем сезоне «Вашингтон» с 49 очками после 36 игр занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Лидирует на Востоке «Флорида Пантерз», у которой на два балла больше.